Нью-Йорк, США, , 07:27 — REGNUM Джастин Х. Мин, исполняющий роль Бена Харгривза в сериале «Академия Амбрелла», рассказал о том, как сильно его персонаж изменится в третьем сезоне шоу. Об этом 16 мая сообщил портал Screen Rant.

Дети-супергерои Цитата из т/с «Академия «Амбрелла"». 2019. США

Во время очередного интервью актёр, в частности, сказал, что если Бен из академии «Амбрелла» очень боялся своих суперсил, то Бен из «Академии «Спэрроу» («Воробей») чувствует себя очень уверенно благодаря интенсивным тренировкам, которые ему пришлось пройти.

Мин отметил, что во время работы над новой версией персонажа ему пришлось пойти в спортзал, а также начать заниматься с преподавателем, чтобы сделать голос более низким. Актёр также сообщил, что в первой же сцене третьего сезона «Академии «Амбрелла» новый Бен покажет, насколько хорошо он контролирует щупальца, которые может выпускать из тела.

Напомним, в конце второго сезона сериала «Академия «Амбрелла» герои попали в альтернативную реальность, где встретили другие версии себя. Премьера продолжения шоу состоится на сайте Netflix 22 июня 2022 года.

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