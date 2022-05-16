Оренбург, 16 мая, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области предположительно из-за утечки газа произошёл взрыв в двухэтажном жилом доме. Об этом сообщают СМИ.

ГУ МЧС по Оренбургской области Пожар и обрушение в доме

ГУ МЧС по региону информирует о пожаре в здании. Огонь уничтожил чердачное перекрытие, перегородку дома. Обрушились перекрытия дома на площади 150 квадратных метров.

На ликвидацию пожара потребовалось почти девять часов. Погибших и пострадавших нет.