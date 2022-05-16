Шведт, , 07:10 — REGNUM Если Берлин прекратит импортировать нефть из России, экономические последствия коснутся прежде всего востока Германии. Об этом пишет в своей колонке для издания Der Spiegel журналист Сабина Реннефанц.

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Она отмечает, что сегодня экономическое и политическое будущее Восточной Германии решается в Шведте-на-Одере, где расположен крупный нефтеперерабатывающий завод (принадлежит «Роснефти» — ИА REGNUM), который получает сырьё исключительно по нефтепроводу «Дружба». Из-за запланированного введения нефтяного эмбарго его существование было поставлено на карту.

«Но насколько это (эмбарго — ИА REGNUM) реалистично? Действительно ли эмбарго нанесет вред России? Или, скорее, востоку Германии, как предположил глава левой фракции в Бранденбурге Себастьян Вальтер? Он считает эмбарго катастрофой для Востока», — сообщает автор. Она приводит мнение ещё ряда восточногерманских политиков, которые считают, что официальный Берлин фактически игнорирует интересы востока страны. Также, по словам Реннефанц, большинство жителей региона выступило против поставок оружия на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС пока не смог согласовать очередной, шестой по счёту пакет санкций против России, включающий в себя поэтапное введение нефтяного эмбарго, из-за сопротивления ряда входящих в этой объединение государств.

Напомним, ранее власти Германии обсуждали возможность «взять под контроль» НПЗ «Роснефти» в Шведте.