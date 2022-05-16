Владивосток, , 07:12 — REGNUM В Приморье уже 2 тыс. подростков от 12 до 17 лет добровольно сделали первую прививку от коронавируса вакциной «Спутник М», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Врачи рекомендуют пройти иммунизацию подросткам, тем более если они планируют поездки в другие регионы и города на летних каникулах.

Завершили курс вакцинации 1463 подростка. Всего в Приморье вакцинировался 784 301 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинацией от COVID-19 охвачены 1454 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет.