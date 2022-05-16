Пхеньян, , 07:07 — REGNUM Более 393 тыс. новых пациентов с высокой температурой и восемь погибших выявлено за сутки в Северной Корее. Об этом 16 мая сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из сообщения ЦТАК, по данным Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба КНДР, в период с вечера 14 мая до 18:00 по местному времени 15 мая было зарегистрировано 392 тыс. новых пациентов с температурой. Скончались за этот же период восемь человек. Более 152 тыс. пациентов выздоровели.

Общее число заболевших с повышенной температурой с конца апреля по 14 мая составляет более 1 миллиона 213 тыс. человек, из них более 648 тыс. выздоровели, а более 564 тыс. находятся под наблюдением врачей. Скончались среди пациентов с высокой температурой на сегодняшний день уже 50 человек, как минимум у одного заболевшего выявлен вариант коронавируса «Стелс-Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военнослужащих для налаживания в кратчайшие сроки поставок медикаментов в аптеки на фоне вспышки коронавируса.

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