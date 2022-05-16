Ужурский район, Красноярский край, , 07:07 — REGNUM В Ужурском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины и её маленького сына при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар hansbenn

Пожар произошёл в частном доме в одном из сёл Ужурского района. Погибли 36-летняя женщина и её трёхлетний сын. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным, в доме проживала семья с двумя детьми — десятилетним и трёхлетним мальчиками. В момент трагедии глава семьи был на работе, старший сын гостил у дедушки.

В обеденное время в доме начался пожар. Очаг возгорания находился в детской комнате. Предположительная причина — неосторожное обращение с источниками огня. Ребёнок скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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