Вашингтон, 16 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Сети появилась информация о том, что игры серии Gears of War могут получить ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями), как это было в случае с играми Halo. Об этом 16 мая сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Соведущий подкаста подкаста XboxEra Ник Бейкер напомнил зрителям о недавних слухах по поводу того, что ещё одна франшиза Microsoft получит проект в духе Master Chief Collection. «Я верю что это произойдет в этом году», — сказал Бейкер, добавив, что, возможно, Xbox выступит с соответствующим анонсом в рамках ежегодно выставки E3. Несмотря на то, что видеоблогер не стал называть франшизу, в описании временной метки ролика он разместил намёк на Gears of War.

Отметим, что оригинальная игра Gears of War, релиз которой состоялся 7 ноября 2006 года на Xbox 360, уже получила переиздание. Её версия Gears of War: Ultimate Edition вышла 25 августа 2015 года на консоли Xbox One и 1 марта 2016-го на ПК.