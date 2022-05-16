Глава МИД Испании пообещал сделать «историческим» саммит НАТО
Берлин, 16 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по окончанию встречи со своими коллегами по НАТО в Берлине предрёк, что саммит альянса в Мадриде будет «историческим». Об этом пишет агентство EFE.
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Хосе Мануэль Альбарес
«Прилагательное, которое союзники чаще всего употребляют в отношении саммита в Мадриде, — «исторический», — сказал Альбарес журналистам.
Саммит НАТО в Мадриде состоится 29 и 30 июня.