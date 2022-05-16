Берлин, 16 мая, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по окончанию встречи со своими коллегами по НАТО в Берлине предрёк, что саммит альянса в Мадриде будет «историческим». Об этом пишет агентство EFE.

Exteriores.gob.es Хосе Мануэль Альбарес

«Прилагательное, которое союзники чаще всего употребляют в отношении саммита в Мадриде, — «исторический», — сказал Альбарес журналистам.

Саммит НАТО в Мадриде состоится 29 и 30 июня.