Оренбург, 16 мая, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Музее истории Оренбурга появился уникальный экспонат. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Документ

Подарок музею сделала жительница Краснотурьинска Свердловской области. Она передала учреждению культуры свидетельство об окончании детской музыкальной школы Киевского района Москвы с подписью Софьи Николаевны Ростропович — матери всемирно известного маэстро Мстислава Ростроповича.

«Этот документ станет неотъемлемой частью будущих выставок Музея истории Оренбурга, посвященных талантливой музыкальной семье Ростроповичей», — сказали в мэрии.

Напомним, Оренбург — родина предков Мстислава Ростроповича по материнской линии. Ольга Сергеевна и Николай Александрович Федотовы (бабушка и дед Ростроповича) были незаурядными музыкантами. Их усилиями ссыльная губерния превращалась в музыкальный и культурный центр — создавались хоровые коллективы, музыкальные классы Федотовых. Благотворительные концерты пропагандировали классическую музыку и воспитали многие поколения оренбуржцев.

Здесь же, в Оренбурге, судьба соединила двух великолепных музыкантов Леопольда Витольдовича и Софью Николаевну Федотову, скрепив их союз брачными узами. В доме Елены Лонткевич — крёстной матери Мстислава и Вероники — познакомились Софья и Леопольд, здесь начиналась их семья.