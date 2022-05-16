Сантьяго-де-Компостела, Испания, 16 мая, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Новый глава правительства испанского автономного сообщества Галисия Альфонсо Руэда выбрал принцип преемственности в конфигурации своего кабинета. Об этом пишет агентство EFE.

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Так, Руэда сохранил всю команду своего предшественника Альберто Нуньеса Фейхоо, добавив в неё лишь регионального депутата от Ла-Коруньи Диего Кальво, который станет его вторым заместителем.

Руэда, который уже заявил, что чувствует себя комфортно в правительстве Нуньеса Фейхоо, которое для него также является «своим», решил сохранить модель с двумя заместителями председателя правительства.