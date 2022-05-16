Лима, 16 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек стали жертвами автокатастрофы с автобусом, который упал с обрыва в центральной части Перу. Об этом 15 мая сообщило агентство ANDINA.

(сс) My Favorite Pet Sitter Дороги Перу

Транспортное средство следовало из города Тайябамба в перуанскую столицу Лиму и рухнуло с высоты около 100 метров в департаменте Анкаш. Автобус

В результате инцидента также пострадали 35 человек, которые были госпитализированы в больницу города Сиуас. Причины случившегося устанавливаются. Прокуратура приступила к расследованию происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля на шоссе, которое соединяет столицу Мехико и мексиканский город Пуэбла, столкнулись грузовой автомобиль и рейсовый автобус. В результате ДТП пострадали десять человек.

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