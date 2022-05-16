Омск, , 06:52 — REGNUM Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск областного министерства имущественных отношений и признал за регионом право собственности на реконструированный объект — здание общей площадью 1 052,3 кв. м в Омске. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, но может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Gorspravka09.ru

Здание находится на улице 10-я Самарская, 17 в Омске. Ранее нежилые помещения площадью 868,7 кв. м по тому же адресу были переданы в собственность Омской области, а затем на праве оперативного управления — казённому учреждению «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» города Омска.

В апреле 2021 года на нежилое здание, где расположены помещения, был подготовлен техплан, согласно которому нежилое здание реконструировано, после реконструкции имеет общую площадь 1052,3 кв. м.

Истец указал, что «документы, подтверждающие регистрацию права собственности на спорный реконструированный объект недвижимости площадью 1052,3 кв. м, отсутствуют, как и разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию».

После образования нового объекта недвижимости с иными техническими характеристиками (через самовольную реконструкцию) министерство потребовало признать право собственности за ним. Суд иск удовлетворил.