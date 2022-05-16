Тюмень, 16 мая, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Тюмени с 16 мая стартует первый этап опрессовок. График отключения горячей воды опубликован на сайте АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) в разделе «Предварительный график отключения ГВС 2022», сообщает корреспондент РЕ.

Mil.ru Обслуживание труб теплоснабжения

Всего с мая по август 2022 года тюменцев ждёт семь этапов отключения горячего водоснабжения. На первом этапе опрессовки пройдут в 700 домах.

В обслуживании УСТЭК находятся 42 котельные Тюмени, сообщает пресс-служба компании. В предстоящем межотопительном сезоне компания реконструирует муниципальную котельную № 25, расположенную по улице Мелиораторов, 2а. Будет демонтировано старое здание котельной, вместо которого появится современная автоматизированная блочно-модульная котельная установка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Тюмени завершился 5 мая.