Бузулук, Оренбургская область, , 06:47 — REGNUM В городе Бузулуке Оренбургской области обнаружен ржавый боеприпас. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 мая в пресс-службе УМВД по региону.

боеприпас Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По данным ведомства, снаряд нашел местный житель, когда занимался вспашкой огорода. Земельный участок расположен в районе выезда из города. Предмет, похожий на снаряд, находился в земле.

На место выехала следственно-оперативная группа. Потенциально опасную зону охраняет полиция. На месте ждут сапёров.