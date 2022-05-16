Вашингтон, 16 мая, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Авторы файтинга (жанр игр про рукопашные поединки) Nickelodeon All-Star Brawl попросили геймеров не употреблять в отношении их проекта слова Smash Killer, подразумевающие, что All-Star Brawl противостоит франшизе Super Smash Bros. Об этом 16 мая сообщает портал Comicbook.

Скриншот с YouTube Nickelodeon All-Star Brawl

С соответствующей просьбой студия Ludosity выступила после того, как геймеры отреагировали на демонстрацию трёх новых бойцов, в рамках которой был также представлен персонаж Хью Нейтрон — отец главного героя мультсериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения». Разработчик Таддеус Крюс написал на своей странице в соцсети, что его лично не очень беспокоят подобные сравнения, но отметил, что они провоцируют конфликты и могут навредить проекту и стоящей за ним команде.

«Образ, который создает такой посыл, был настолько вредным, что я не могу просто сидеть сложа руки и смотреть, как это происходит снова, — заявил Крюс, — я настоятельно рекомендую искать гиперболические абсурдистские утверждения в других местах». Он добавил, что если изначально сравнения между All-Star Brawl и Super Smash Bros. имели абсурдный характер, позже они стали «искаженными и жестокими».

Напомним, релиз Nickelodeon All-Star Brawl состоялся 5 октября 2021 года. Эта игра в жанре платформенного файтинга предлагает геймерам управлять действиями персонажей из мультфильмов Nickelodeon, которые пытаются выбить противников за пределы арены.