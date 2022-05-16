Пекин, , 06:44 — REGNUM Начало поэтапной отмены ограничений, введённых в связи со вспышкой коронавируса, объявили власти Шанхая. Об этом 16 мая сообщил в ходе пресс-конференции вице-мэр города Цзун Мин.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

На первом этапе, который продлится до конца мая, по словам мэра, будет выполняться задача по снижению числа новых случаев заражения коронавирусом и сокращения закрытых карантинных зон. Будет отменяться карантин в тех жилых комплексах, где за последние две недели не было зафиксировано ни одного нового случая инфицирования.

Полное восстановление нормальной жизни в мегаполисе планируется с 1 июня и до конца месяца. Планируется сохранить строгие всесторонние меры профилактики и контроля для полного восстановления нормальной жизни во всём городе.

Напомним, локдаун в ряде районов Шанхая был введён с 28 марта текущего года, а с 1 апреля город был закрыт на карантин полностью. Некоторые жилые зоны находились на карантине с середины марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Шанхае планируют победить COVID-19 уже к концу мая.

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