Мадрид, 16 мая 2022, 06:43 — REGNUM Глава испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо посетит Сеуту 17 мая. Об этом пишет агентство EFE.

Альберто Нуньес Фейхоо
Альберто Нуньес Фейхоо
PP Comunidad de Madrid

Отмечается, что в этот день границы Испании с Марокко будут частично открыты впервые за два года. Визит Фейхоо также состоится в первую годовщину крупнейшего миграционного кризиса в городе, когда из Марокко в Испанию въехало более 12 тысяч человек.

Как заявили в партии, Фейхоо встретится с представителями местных властей, командованием сил безопасности, а также бизнесменами с целью подтвердить «абсолютную приверженность» «Народной партии» Сеуте и Мелилье как «пространству сосуществования культур, испанскость которого никогда не может быть поставлена под сомнение».