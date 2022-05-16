Мадрид, 16 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Глава испанской «Народной партии» (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо посетит Сеуту 17 мая. Об этом пишет агентство EFE.

PP Comunidad de Madrid Альберто Нуньес Фейхоо

Отмечается, что в этот день границы Испании с Марокко будут частично открыты впервые за два года. Визит Фейхоо также состоится в первую годовщину крупнейшего миграционного кризиса в городе, когда из Марокко в Испанию въехало более 12 тысяч человек.

Как заявили в партии, Фейхоо встретится с представителями местных властей, командованием сил безопасности, а также бизнесменами с целью подтвердить «абсолютную приверженность» «Народной партии» Сеуте и Мелилье как «пространству сосуществования культур, испанскость которого никогда не может быть поставлена под сомнение».