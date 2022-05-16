Москва, , 06:43 — REGNUM Не существует украинского нацизма как вещи в себе, он является частью глобальной нацистской структуры, которая намерена соответствующим образом трансформировать мир, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что украинский нацизм — это завесь европейского, а европейский — завесь мирового. Нужно всегда танцевать от какой-то печки. Нацисты и неонацисты танцуют от печки под названием «Украина», и очень успешно. Это большое европейское государство, которое сейчас в фокусе внимания. Если западные лидеры уже обнаглели до того, что могут говорить: «Слава Украине! Героям слава!» и соответствующие приветствия демонстрировать, то это значит, что они движутся в определенную сторону», — заявил Кургинян.

По его словам, как только эти лидеры демонизируют Россию и коммунизм, они легитимируют фашизм. Это мировой процесс. Когда началась декоммунизация в свое время, отметил политолог, он говорил религиозным лидерам, что это закончится дехристианизацией, а затем ликвидацией патриархального язычества.

«Ну так как? Уже воют ведьмы вы Мадриде у фонтана Кибелы миллионами, и орут, что они будут главными. Уже превозносится Лилит, как новое главное божество XXI века. Демократическое такое. Это что все такое? Это уже демонтаж патриархального язычества… это такой внутренний идеологический закон. Если сражались по существу две силы — Советский Союз, который был коммунистический и нацизм — две идеологии, то как только одна из них демонизируется и одно из государств сражавшихся, принесших колоссальные жертвы на этот алтарь демонизируется, сразу другое по закону сообщающихся сосудов начинает приподыматься», — продолжил эксперт.

Он также отметил, что все стоящие перед человечеством в XXI веке проблемы, являются крайне жесткими, включая перенаселение. И эти проблемы не будут решаться либеральным путем. Стало быть, эти пути всегда будут строиться на том, что люди не равны — есть сверхлюди, а есть недочеловеки. И тогда к «недочеловекам» можно будет относиться как курам. А это идеология гностическая, нацистская.