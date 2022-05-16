На Украине орудует глобальный нацизм. Мало кто это понимает — Кургинян
Москва, 16 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Не существует украинского нацизма как вещи в себе, он является частью глобальной нацистской структуры, которая намерена соответствующим образом трансформировать мир, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».
По его словам, как только эти лидеры демонизируют Россию и коммунизм, они легитимируют фашизм. Это мировой процесс. Когда началась декоммунизация в свое время, отметил политолог, он говорил религиозным лидерам, что это закончится дехристианизацией, а затем ликвидацией патриархального язычества.
Он также отметил, что все стоящие перед человечеством в XXI веке проблемы, являются крайне жесткими, включая перенаселение. И эти проблемы не будут решаться либеральным путем. Стало быть, эти пути всегда будут строиться на том, что люди не равны — есть сверхлюди, а есть недочеловеки. И тогда к «недочеловекам» можно будет относиться как курам. А это идеология гностическая, нацистская.