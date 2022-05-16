Якутск, , 06:49 — REGNUM В сентябре 2023 года Якутии предстоят большие политические события — пройдут выборы главы республики, депутатов Госсобрания и думы Якутска, много и муниципальных компаний. Главными станут выборы руководителя Якутии. Эксперты уже сейчас дают различные прогнозы. Так, по мнению якутского журналиста Сергея Сумченко, альтернативы нынешнему главе Айсену Николаеву пока нет.

Айсен Николаев Якупова Инна

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«Сезонное весеннее обострение в Якутии сопровождалось многочисленными прогнозами ухода Айсена Николаева. Об этом шептались, правда, ил дархана провожали не на пенсию, а на повышение в Москву. Называлось и приблизительное время — апрель–май. Справедливости ради заметим, что отправлять в отставку руководителей республики — любимое занятие якутян.

Каждого «эксперты» «увольняли» по несколько раз в год. А не дай бог, если кого-то еще наградят: точно предпенсионный подарок! А тут 21 марта президент возьми да и вручи Айсену Николаеву орден Дружбы «за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия)». Ну как тут не проснуться аналитикам?! Айсен Николаев — глава республики, это факт. И, судя по спокойствию, царящему в его ближайшем окружении, уходить не собирается. В противном случае ближний круг начал бы дергаться в поисках путей отхода, помня, что новая метла по-новому метет.

По мнению сведущих людей, с которыми мне удалось пообщаться в эти дни, есть как минимум одна объективная причина, по которой Айсен Николаев останется ил дарханом, — отсутствие другой реальной кандидатуры на эту должность. Навязать «варяга» в национальную республику с развитым чувством самосознания вряд ли получится, и Кремль не будет рисковать. Свои же звезды достаточной яркости на политическом небосклоне, признаемся честно, пока не проявляют. Может быть, их не зажигают именно потому, что время их не пришло?», — цитирует журналиста Сумченко «Якутск вечерний».

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев поблагодарил Владимира Путина за награду.

«Я благодарен президенту нашей страны за высокую оценку моей деятельности. Работа на благо родной Якутии и всей России всегда были и будут приоритетом для меня!» — написал после вручения ордена Дружбы глава республики в своём телеграм-канале.