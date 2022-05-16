Мадрид, , 06:38 — REGNUM Король Испании Филипп VI, который отправился в Абу-Даби, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью бывшего главы государства Объединенных Арабских Эмиратов, в ходе визита поговорил по телефону со своим отцом. Об этом пишет агентство EFE.

Хуан Карлос I Estonian Foreign Ministry

Источники агентства в королевском доме сообщают, что действующий испанский монарх и его отец, экс-король Испании Хуан Карлос I, проживающий в Абу-Даби, договорились встретиться уже в Мадриде, когда последний сможет вернуться в Испанию.

Отмечается, что разговор между Филиппом VI и Хуаном Карлосом I состоялся до возвращения короля из ОАЭ, и «учитывая особенности похоронной церемонии», разговор состоялся по телефону.

Против Хуана Карлоса I в Испании ранее были открыты несколько уголовных дел в рамках расследований коррупционных схем.