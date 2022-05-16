Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2022, 06:32 — ИА Регнум. На Камчатке поток воды смыл полосу движения на подъезде к мосту через реку Кабеку в районе 319 км автодороги Милько — Ключи — Усть-Камчатск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 мая в краевом управлении МЧС.

ГУ МЧС РФ по Амурской области Паводок

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Дорогу подмыло из-за обильного таяния снега и изменения русла реки. Специалисты заверяют, что сам мост не поврежден. Движение автотранспорта в настоящее время на этом участке осуществляется по одной полосе.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Нерехте Костромской области начался паводок, парк имени Ленина подтопило водой.