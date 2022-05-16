Москва, , 06:24 — REGNUM Действия российской власти и элиты в ситуации разрыва с идеей о вхождении в Европу и на фоне проведения спецоперации на Украине являются крайне непоследовательными в ряде ключевых вопросов, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прежде всего в том, что надо объясниться с обществом, сказать ему, почему несколько десятилетий все это вели в сторону огромной русской Дании или чего-то такого, а теперь всё, оказывается, наоборот… Почему пертурбация-то, что произошло? Надо же объясниться по-людски. Не каяться, не посыпать голову пеплом, но объясниться-то надо. А у нас не любят объясняться, потому что любое объяснение — это ошибки, и все такое. А при таком крутом повороте, я считаю, нельзя не объясняться», — заявил Кургинян.

Вторым же непоследовательным шагом власти является попытка воссоздать империю или имперский образ существования России с опорой на все принципы, подходы и алгоритмы, направленные на превращение России в русскую Данию. Потому что-либо одно, либо другое.

«В конце концов сталинизм — это не троцкизм, да? Сталин был одним из руководителей ВКП (б), но он же поменял всю систему этих констант. Поэтому, конечно, сегодня, в опасной ситуации, у меня лично есть единственное желание, чтобы это сделал сам президент, который находится в достаточной опасности, который взял на себя всю ответственность и всю карму за поворот, так пусть он его осуществляет до конца. Я вижу нечто другое — гибридное, паллиативное. Я не буду это подвергать сокрушительной критике, ибо я понимаю, что-то, что есть, оно есть», — продолжил Кургинян.

По его словам, та армия, которая есть, как-то держит нагрузки и сказать, что все плохо и надо за три дня создать новую, может только сумасшедший. Та же история с экономикой, обществом и элитой, и с этим всем приходится считаться как с фактом. Но нагрузки тоже не будут оставаться прежними, они будут расти, что потребует соответствующей трансформации всех сфер жизни страны.