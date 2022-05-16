Путин должен объясниться с народом за предыдущие 30 лет — Кургинян
Москва, 16 мая, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Действия российской власти и элиты в ситуации разрыва с идеей о вхождении в Европу и на фоне проведения спецоперации на Украине являются крайне непоследовательными в ряде ключевых вопросов, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».
Вторым же непоследовательным шагом власти является попытка воссоздать империю или имперский образ существования России с опорой на все принципы, подходы и алгоритмы, направленные на превращение России в русскую Данию. Потому что-либо одно, либо другое.
По его словам, та армия, которая есть, как-то держит нагрузки и сказать, что все плохо и надо за три дня создать новую, может только сумасшедший. Та же история с экономикой, обществом и элитой, и с этим всем приходится считаться как с фактом. Но нагрузки тоже не будут оставаться прежними, они будут расти, что потребует соответствующей трансформации всех сфер жизни страны.