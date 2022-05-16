Ужурский район, Красноярский край, , 06:24 — REGNUM Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в частном жилом доме в Ужурском районе Красноярского края. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета по региону.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла в частном доме, расположенном в селе Крутояр Ужурского района на улице Набережная. По предварительным данным, в доме проживала семья из четырёх человек, с двумя малолетними детьми. На момент возникновения пожара в доме находилась мать с младшим сыном, отец был на работе, а старший ребёнок гостил у родственников.

Вероятной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с источниками огня. Очаг возгорания находился в детской комнате. в результате пожара погибли 36-летняя женщина и трёхлетний ребёнок, который скончался в машине скорой помощи.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёхлетнего ребёнка при пожаре в Новосибирске.

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