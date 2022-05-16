Нью-Йорк, США, 16 мая, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выражает соболезнования семьям погибших при стрельбе в американском городе Буффало (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил в своем заявлении на сайте организации заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Un.org Антониу Гутерреш

По словам Хака, указанный «акт жестокого расистского экстремизма» вызвал шок у Гутерреша. Глава ООН решительно осуждает любые формы расизма и дискриминации во всех их проявления.

Генсек также надеется, что правосудие восторжествует и преступник понесет заслуженное наказание

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал CNN передал о том, что президент США Джо Байден намерен приехать Буффало и встретиться с семьями погибших при инциденте, который произошел 14 мая, когда сторонник превосходства белой расы устроил стрельбу в супермаркете.