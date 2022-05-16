Москва, 16 мая 2022, 06:19 — REGNUM В текущем году лето в средней полосе России ожидается без экстремальных температурных отклонений. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Pixabay.com

По его словам, которые приводит РИА Новости, до конца мая в европейской части России сохранится прохладная погода, а июнь в целом будет соответствовать климатической норме — «не ожидается ни экстремальной жары, ни экстремального холода». В июле и августе температура будет превышать норму, но не существенно, утверждает Тишковец.

«Нас ждет умеренно тёплое лето», — спрогнозировал синоптик.