Миасс, Челябинская область, 16 мая, 2022, 06:18 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области в частично расселённом доме обнаружили тело женщины. Об этом сообщает областная Поисково-спасательная служба.

Алексей Колчин ИА REGNUM Свеча

Двухэтажный дом находится на ул. Керченская. Прохожие обратили внимание на подозрительный запах, в квартире на первом этаже увидели тело и заявили в полицию. Квартира была закрыта изнутри. Спасатели смогли обеспечить доступ в жилище.

Тело пожилой женщины было передано на экспертизу, и следователи приступили к установлению причины смерти и всех обстоятельств происшествия.