Лима, 16 мая, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Как минимум 11 человек погибли и ещё 35 были травмированы после падения автобуса с обрыва в департаменте Анкаш в Перу. Об этом сообщает агентство ANDINA.

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Отмечается, что транспортное средство с маршрутом из северного населённого пункта Тайябамба направлялся в столицу страны Лиму. Автобус рухнул в обрыв с высоты около сотни метров. Причины происшествия устанавливаются специалистами.

Пассажиры автобуса, получившие травмы, были госпитализированы в клинику города Сиуас. Перуанские прокуроры уже занялись расследованием инцидента.