Челябинск, 16 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В Челябинске подростка высадили из рейсового автобуса в связи с ошибкой терминала. Об этом пишут местные СМИ.

Yarregion.ru Валидатор

По данным 74.ru, инцидент произошёл в автобусе одного из маршрутов вечером. Подросток приложил карту к валидатору, на что водитель заявил, что лимит исчерпан, и потребовал выйти из транспорта.

Мать мальчика отмечает, что терминалы часто выдают ошибку. Как правило, избежать её позволяет перезагрузка устройства. Женщина написала обращение в администрацию города.

Как сообщало ИА REGNUM, высадка граждан в возрасте до 16 лет из общественного транспорта запрещена законом. За нарушение предусмотрены штрафы.