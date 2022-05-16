Москва, 16 мая 2022, 06:08 — REGNUM Происходящее сейчас на Украине есть ни что иное, как следствие краха «Питерской мечты» президента России Владимира Путина и соответствующих российских элит о вхождении России в Европу, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».
Политолог отметил, что в течение десятилетий российская элита жила мечтой и иллюзией, что, отторгнув от себя всю «нерусскую» периферию, она сможет вписаться в единый европейский дом, став чем-нибудь наподобие большой Дании.
Кургинян отметил, что где-нибудь в году 2006–2008 году президент России Владимир Путин понял, что этой «Питерской мечте» о большой России с красивыми чистыми улочками в стиле европейского модерна не сбыться никогда. Но эта история не нова.
По его словам, несмотря на все это империя все равно несла в себе отпечаток Третьего Рима и чего-то сокровенного, что есть русская тайна, но в иной ипостаси. Когда же Ленин перенес столицу в Москву, это был первый подарок старообрядческой элите, а вторым подарком стало восстановление патриархии при Сталине.
Если не андроповская химера о вхождении России в Европу, как тогда быть России без империи, встал вопрос, отметил политолог. После этого начались какие-то огрызания России, и мы сейчас имеем гибрид между инстинктом выживания в существующих условиях, которые резко ухудшились после того, как США назначили Россию и США идеологическими врагами и начали милитаризацию Украины.
Тогда стало ясно, что России надо выживать, и это выживание подразумевает воссоздание чего-то типа империи в новой ипостаси с соответствующей территорией, культурой, способом жизни, образованием и так далее. Ключевым же является восстановление внутренней самостоятельности с доведением ее до привычного России мессианства, то есть указания мирового тренда, а не вписывания в него, тем более что в нынешнем тренде России места нет.