Москва, 16 мая, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Происходящее сейчас на Украине есть ни что иное, как следствие краха «Питерской мечты» президента России Владимира Путина и соответствующих российских элит о вхождении России в Европу, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Политолог отметил, что в течение десятилетий российская элита жила мечтой и иллюзией, что, отторгнув от себя всю «нерусскую» периферию, она сможет вписаться в единый европейский дом, став чем-нибудь наподобие большой Дании.

«Эта иллюзия была порочна, потому что она не отвечает историческому предназначению и была фантастически ложна, потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Этому никто не даст состояться. В сущности, то, что сейчас происходит, — это есть сокрушительный удар по беспокоившим связям между Германией и Россией. Украина — это все про другое, на самом деле. Ну и кроме того, со времен Бжезинского говорилось, что если русские начнут создавать империю, то начнут присоединять или что-то делать с Украиной. Без этого это не империя», — заявил Кургинян.

Кургинян отметил, что где-нибудь в году 2006–2008 президент России Владимир Путин понял, что этой «Питерской мечте» о большой России с красивыми чистыми улочками в стиле европейского модерна не сбыться никогда. Но эта история не нова.

«Это всегдашняя борьба петербургских и московских элит, между Московским царством и Петербургской империей. Московское царство, оно знало, что оно есть Третий Рим и зачем оно существует. А Петербургская империя имела фундаментальную растерянность при огромном процветании и росте геополитических размеров. Потому что она не понимала, чем она отличается от европейских территорий, а руководили ей немцы, имевшие к России очень относительное отношение», — продолжил эксперт.

По его словам, несмотря на всё это империя все равно несла в себе отпечаток Третьего Рима и чего-то сокровенного, что есть русская тайна, но в иной ипостаси. Когда же Ленин перенес столицу в Москву, это был первый подарок старообрядческой элите, а вторым подарком стало восстановление патриархии при Сталине.

«Как только стало понятно, что Россия в ее таком существовании квазиевропейском с облизыванием на то, чтобы стать совсем-совсем Европой, — это химера, тогда прозвучали ответственные предложения разделить Россию и по частям вводить в Европу. Эти предложения были приняты частью российской элиты, я называю ее по имени покойного Филиппа Денисовича Бобакова… Но все, что путинское и более прежних времен циневское, оно сказало этому нет, врагу сказало нет, и Мюнхенская речь озвучила это «нет окончательно». А дальше начался вопрос о том, а что делать-то», — добавил Кургинян.

Если не андроповская химера о вхождении России в Европу, как тогда быть России без империи, встал вопрос, отметил политолог. После этого начались какие-то огрызания России, и мы сейчас имеем гибрид между инстинктом выживания в существующих условиях, которые резко ухудшились после того, как США назначили Россию и США идеологическими врагами и начали милитаризацию Украины.

Тогда стало ясно, что России надо выживать, и это выживание подразумевает воссоздание чего-то типа империи в новой ипостаси с соответствующей территорией, культурой, способом жизни, образованием и так далее. Ключевым же является восстановление внутренней самостоятельности с доведением ее до привычного России мессианства, то есть указания мирового тренда, а не вписывания в него, тем более что в нынешнем тренде России места нет.