Владивосток, , 06:08 — REGNUM Один человек погиб, ещё двое, мужчина и подросток, пострадали в результате стрельбы между двумя компаниями в Приморском крае в посёлке Рощино. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Стрельба Lisa Roe

По словам очевидцев, конфликт между двумя компаниями, состоящими из местных жителей и из неустановленных лиц, начался из-за женщины. Участники инцидента применили травматическое и огнестрельное оружие. По данным прокуратуры, велась как хаотичная, так и прицельная стрельба. По предварительным данным, всего в конфликт было вовлечено как минимум 12 человек.

В результате стрельбы получил тяжёлое ранение мужчина 1998 года рождения, позднее он скончался в больнице. Пострадали 25-летний мужчина и 17-летний подросток, оба получили травмы разной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают участников конфликта и очевидцев произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека в результате стрельбы в Приморском крае.

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