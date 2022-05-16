Челябинск, 16 мая, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Начальник управления ГИБДД по Челябинской области Андрей Харцызов уходит с этого поста. Информацию об этом подтвердили журналистам в региональном главке МВД.

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Руководитель главка Михаил Скоков уже подписал его рапорт. После выхода из отпуска силовик пойдёт на пенсию. Врио начальника управления назначен Антон Соколов.

Андрей Харцызов возглавлял управление ГИБДД с 2019 года. Ему 52 года, родом он из Казахской ССР.