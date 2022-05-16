Лос-Анджелес, США, , 05:53 — REGNUM Вин Дизель выложил в Сеть раскадровку четвёртого научно-фантастического фильма серии «Риддик», который ранее получил официальное название «Фурия». Изображения были опубликованы 16 мая на портале Screen Rant.

Риддик Цитата из к/ф «Риддик». реж Дэвид Туи. 2013. США, Канада

На листах раскадровки крупным планом изображен одетый в скафандр Риддик. Судя по выражению лица героя, в десятой сцене фильма он увидит нечто, что его шокирует.

Отметим, что последний раз Вин Дизель что-то сказал о проекте новой картины серии в декабре 2021 года, тогда актёр и продюсер сообщил подписчикам, что посетил встречу с представителями кинокомпании Universal Pictures, которая прошла очень продуктивно. В июне 2021-го Дизель сообщил о завершении работы над сценарием.

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