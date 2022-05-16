Вашингтон, 16 мая, 2022, 05:36 — ИА Регнум. Программист Джеймс Ламберт работает над проектом «демейка» (жанр, в котором в котором из новой игры делают старую) Portal для консоли Nintendo 64 (N64). Об этом 15 мая сообщил журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчик выложил в Сеть новое демонстрационное видео, в котором он показал работу портальной «пушки». Отметим, что в предыдущем ролике, который Ламберт опубликовал около месяца назад, демонстрировалась лишь графика. Автор демейка пояснил, что создал «портальную пушку, работающую с рекурсивным рендерингом портала» и «добился огромных успехов» в том, что касается скрытой работы «движка» игры на реальной консоли N64.

Напомним, 64-разрядная консоль N64 вышла на японский рынок 23 июня 1996 года, Nintendo прекратила её поддержку 30 апреля 2002-го. Релиз первой игры серии Portal, разработкой которой занималась компания Valve, состоялся 10 октября 2007 года в рамках набора The Orange Box. Portal вышла на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3.