Чрезвычайная пожароопасность сохраняется в Новосибирской области
Новосибирск, 16 мая, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В большинстве районов Новосибирской области 16 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Солнце
Местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), уточнили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 16–18 мая ожидается аномально жаркая погода.
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