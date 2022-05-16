Новосибирск, 16 мая, 2022, 05:33 — ИА Регнум. В большинстве районов Новосибирской области 16 мая сохранится чрезвычайная пожароопасность (пятого класса). Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Солнце

Местами в регионе сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса), уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 16–18 мая ожидается аномально жаркая погода.

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