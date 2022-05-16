Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2022, 05:30 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 16 мая прибыл на Камчатку. В рабочей командировке в регионе он пробудет до 18 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Планируется, что полпред посетит стройку краевой больницы и ряд социальных объектов, ознакомится с реализацией инвестиционных проектов. Трутнев встретится с руководителями крупных предприятий региона, резидентами ТОР «Камчатка» и свободного порта, проведёт ряд совещаний.

Власти края представят полпреду доклад о реализации мастер-плана Петропавловска-Камчатского.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и Росрыболовству в кратчайшие сроки разобраться в ситуации с закрытием причала №1 «Нацрыбресурса» во Владивостоке и доложить о решении вопроса.