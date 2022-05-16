Магадан, 16 мая, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Магаданская область получит дополнительные средства для строительства роддома.

Kremlin.ru В роддоме

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Областной родильный дом на 80 коек с женской консультацией на 100 посещений в день и дневным стационаром на десять мест строят в Магадане. Планируется сдать объект в конце 2025 года.

«Потребность в средствах для строительства роддома на данный момент закрыта. Ранее нашу заявку на 838 млн поддержали в правительстве РФ. В 2022 году мы должны были получить кредит на 622 млн рублей. Правительственная комиссия одобрила для Магаданской области дополнительно 216 млн рублей для строительства областного родильного дома с женской консультацией.

Также для нашего региона была одобрена заявка на использование инфраструктурных облигации‌ ДОМ. РФ в 4,4 млрд рублей для строительства социальных объектов в микрорайоне Гороховое поле, среди которых школа и образовательные центры», — сообщили в телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Амурской области Василий Орлов поднял тему федерального финансирования строительства родильного дома в Благовещенске, но поддержки не получил. Глава государства назвал сложной эту тему.