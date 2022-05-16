Нью-Йорк, США, 16 мая, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Национальной хоккейной лиге в ходе очередного матча розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграли «Питтсбург Пингвинз» и вышли в следующий круг.

НХЛ

Основное время игры не выявило победителя, закончившись со счётом 3:3. А в овертайме решающую шайбу в большинстве забросил русский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.

Таким образом, нью-йоркцы вышли в следующий круг и сыграют в полуфинале Восточной конференции.