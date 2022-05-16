Петропавловск-Камчатский, 16 мая, 2022, 05:19 — ИА Регнум. На Камчатке утром 16 мая в 25-й раз с начала 2022 года поступили сообщения о минирований зданий. Неизвестные разослали письма о заложенных взрывных устройствах на электронные адреса школ, органов власти и СМИ, написало ИА «Кам 24».

Rafael Mizrahi Бомба

Читайте также: В Хабаровске прошла эвакуация школ и детских садов

В письме сообщается, что заминированы школа 25/121, все студенческие общежития, аэропорт Петропавловска-Камчатского, заправки, мэрия и Дума краевого цента, а также пять торговых центров. Сообщение о минировании поступило в 04:18 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, рабочая неделя в Хабаровске 16 мая началась с традиционных «минирований» учреждений образования — сотрудников, школьников и детсадовцев после сообщения о заложенных взрывных устройствах эвакуировали.