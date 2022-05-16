Скопье, 16 мая, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Северная Македония решительно поддерживает желание Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел балканской республики Буяр Османи 15 мая в рамках неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Берлине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. Нато

Кроме того, по словам чиновника, Скопье одобряет политику «открытых дверей» этого военного блока.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая власти Финляндии официально объявили о планах страны вступить в Североатлантический альянс. Издание Svenska Dagbladet сообщило, что Швеция может подать заявку по членству в НАТО 17 мая.

Министр иностранных дел Луиджи ди Майо заявил, что все страны Североатлантического альянса согласны с тем, чтобы принять в блок Финляндию и Швецию.