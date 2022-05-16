Берлин, , 05:09 — REGNUM Ввести запрет на импорт российской нефти до конца текущего года, даже в случае отсутствия согласия по данному вопросу в Евросоюзе, намерена Германия. Об этом 15 мая сообщает агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным источников агентства, правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца будет продвигать запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкционных мер в ответ на действия России на Украине.

Также уточняется, что власти Германии уже заняты заключением сделок с альтернативными поставщиками энергоносителей, но список потенциальных поставщиков нефти в Германию вместо России пока не был обнародован. Правительство Германии намерено решить вопросы логистики в течение шести-семи месяцев.

По данным агентства, вопросы энергетической безопасности и ввода санкций на поставки нефти станут ключевыми на переговорах Шольца с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, запланированных на 19 мая и на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, которая намечена на 20 мая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии, несмотря на введение санкций, расходы на товары из России возросли на 80%.

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