16 мая 2022 | Время чтения 9 мин

Возвращенное под контроль государства предприятие — ОАО «Соликамский магниевый завод» — могут получить в своё управление или госкорпорация "Ростех", или госкорпорация "Росатом".

Анастасия Степанова, , 08:57 — REGNUM Третий крупный актив вернулся на баланс государства после судебных разбирательств с акционерами. Судом фактически признана незаконной приватизация контрольного пакета акций ОАО «Соликамский магниевый завод» — рекордсмена в истории мировой магниевой промышленности. Продукция предприятия используется во многих стратегических отраслях экономики, в том числе в ракето- и самолётостроении, автомобильной промышленности и электронной технике, военной промышленности, то есть тех отраслях, которые на сегодня под крылом госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Среди тех, кто позднее может получить актив в своё управление, фигурирует и другая госкорпорация — «Росатом». Подробнее о том, в чьих руках все эти годы находилось важное для страны предприятие и как оно «ушло» с баланса государства — в материале ИА REGNUM.

Сергей Чемезов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Справка

Как уточняется в отчёте компании за 2020 год, производство магния является отправной точкой всего производственного процесса, а основными продуктами магниевого производства являются магний и магниевые сплавы. Основным видом сырья в редкометальном производстве является лопаритовый концентрат (90% лопарита).

Соликамский магниевый завод smw.ru

«Магний — серебристо-белый металл, в 1,5 раза легче алюминия. Будучи самым легким из конструкционных металлов, с наивысшим соотношением прочности по отношению к весу, и обладая рядом других физических и химических свойств, магний находит широкое применение в автомобилестроении, авиастроении и электронике; в качестве компонента алюминиевых сплавов; в производстве витаминов, пищевых добавок и ряда других химических соединений; в процессе десульфурации и модификации чугуна и стали; в качестве восстановителя в производстве ряда цветных металлов; для защиты металлов от коррозии; в источниках альтернативных видов энергии и других областях», — отмечено в отчёте компании.

Редкоземельные элементы отделяют друг от друга, полностью или частично, для дальнейшего использования. Например, зона применения церия (Се) — модификатор чугуна, кремни для зажигалок, жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы, лантана (La) — катализаторы крекинга нефти, оптика и оптоволокно, модификаторы чугуна и компонент низколегированных сталей, празеодима (Pr) — электронная керамика, стекло и эмали, магниты, неодима (Nd) — магниты, конденсаторы и другие компоненты электроники, энергосберегающие лампы, лазеры, самария (Sm) — атомная промышленность, европия (Eu) — ЖК-дисплеи, энергосберегающие лампы, абсорберы нейтронов, гадолиния (Gd) — медицинские приборы, микроволновые печи, сверхпроводники, холодильные установки и так далее. Прочие редкоземельные элементы также используют в медицине, атомной, химической промышленности, металлургии. Более того, «заменители РЗЭ существуют, но, как правило, они менее эффективны».

На СМЗ приходится также более 4% губчатого титана в России. Он применяется для производства деталей и проката для аэрокосмической отрасли, химического и энергетического машиностроения, военной техники, судостроения, медицины, спортинвентаря.

По итогам 2020 года выручка от продаж на внутреннем рынке снизилась на 23,4% — с 5,522 млрд рублей до 4,229 млрд рублей, а доля продаж на рынке России в общей выручке упала с 68,4% до 53,1%, но при этом экспортная выручка, включая поставки в страны ЕАЭС, выросла с 2,55 млрд рублей до 3,73 млрд рублей в 2020 году (на 46%), а доля экспорта в общей выручке увеличилась — с 31,6% до 46,9%.

Соликамский магниевый завод smw.ru

Завод в разные годы был поставщиком продукции по госконтрактам. Среди заказчиков — «Каменск-Уральский литейный завод», «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева» (актив госкорпорации «Ростех», основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов), «Научно-исследовательский институт «Гириконд», Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук и другие.

На конец 2020 года у ОАО в активе были доли в «дочерних» компаниях — ООО «Соликамский завод десульфураторов», АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», ООО «Март» (производство гашеной, негашеной и гидравлической извести). Был подконтролен ОАО (точнее связанному с акционерами юрлицу) и Ловозерский горно-обогатительный комбинат из Мурманской области — поставщик сырья для соликамского завода.

Об акционерах, конфликте и офшорах

По итогам 2020 года основными акционерами ОАО «Соликамский магниевый завод» являлись четыре физлица: Тимур Старостин — 25%, Игорь Пестриков — 25%, Пётр Кондрашев (фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020») — 24%, Сергей Кирпичёв — 15,45%. Ещё 10,54% приходилось на прочих акционеров, владевших небольшими пакетами. В 2020 году среди владельцев небольшой доли называли и брата бывшего вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича — Михаила.

Аркадий Дворкович Дарья Антонова © ИА REGNUM

Осенью 2019 года вокруг предприятия разгорелся скандал. ФАС России через суд потребовала признать недействительными сделки по продаже крупных пакетов акций СМЗ. Среди ответчиков, кроме физических лиц, фигурировали и четыре компании с пропиской на Кипре — «Слонтекко Инвестментс Лимитед» (SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED), «Войеско Холдингс Лимитед» (VOJIESKO HOLDINGS LIMITED), «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД» (FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (СYPRUS) LTD) и «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» (PRENSTON ENTERPRISES LIMITED).

Выяснилось, что еще в 2014 году большой пакет акций (почти 60%) отошёл в залог одной из этих компаний, а в 2016 году у других офшоров приобрели пакеты акций упомянутые физлица.

Дело было громким.

Истец указывал, что был нарушен закон о порядке иностранных инвестиций в компании, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Группа, куда входят иностранные фирмы, по мнению ФАС, получила контроль на СМЗ, минуя установленный порядок согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

В октябре 2020 года иск удовлетворили лишь частично — были признаны недействительными четыре сделки купли-продажи акций, а трёх акционеров лишили права голоса на общих собраниях.

В 2021 году в суде также нашел отражение и внутрикорпоративный конфликт — один из акционеров потребовал у суда обратить взыскание на заложенный пакет акций другого акционера. Тут подоспел и иск Генпрокуратуры России об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения,.

Здание Генеральной прокуратуры России (сс) Andreykor

Деприватизация

До акций Соликамского завода по схожей схеме на баланс государства вернули акции единственного производителя природного сульфата натрия в России — «Кучуксульфата» и «Башкирской содовой компании» (БСК). По последнему активу права собственности уже переоформлены, по «Кучуксульфату» ответчики обжалуют вердикт.

В середине мая 2022 года суд удовлетворил и иск по СМЗ. В целом у четырёх акционеров (Кирпичева, Пестрикова, Старостина и Кондрашева) было изъято 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Собственниками активов они стали по сделкам в 2015–2016 годах. Это те сделки, что оспаривала ФАС.

Примечательно: как и в одном схожем деле, ответчики (Пестриков и Кондрашев) пытались отбить иск надзорной инстанции, ссылаясь на пропуск срока исковой давности. Этот довод суд отринул.

Всё же, как такое предприятие покинуло баланс государства?

В ноябре 1991 года на конференции трудового коллектива завода было принято решение о подаче заявки на приватизацию Соликамского магниевого завода (находился в федеральной собственности) в акционерное общество открытого типа. В октябре 1992 года, рассмотрев эту заявку, комитет по управлению имуществом Пермской области принял решение о приватизации данного предприятия. Тот же комитет в ноябре 1992 года принимает решение на базе госпредприятия учредить акционерное общество открытого типа. Администрация города по заявлению комитета издает постановление о регистрации.

В декабре 1992 года между работниками предприятия распределили 51% акций, а оставшиеся акции передали в Фонд имущества Пермской области.

Из материалов дела следует, что в июле 1994 года СМЗ передал фонду пакет обыкновенных акций общества на сумму 1,480 млн рублей в обмен на акции АО «Ритм». В ноябре 1994 года фонд утвердил протокол о результатах проведения закрытой подписки на акции фонда акционирования, по которой работникам завода продано 5% акций. Также в июле 1996 года около 15% фондом продано иностранному инвестору («Минмет Файненсинг Компани») по итогам инвестиционного конкурса.

«Таким образом, в период 1992–1996 годов произведено отчуждение акций акционерного общества «Соликамский магниевый завод», преобразованного из государственного предприятия», — указывала Генпрокуратура, которая посчитала, что «государственное имущество выбыло из собственности Российской Федерации помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства».

Истец считал, что региональные власти не обладали полномочиями на приватизацию.

Суд с доводами надзорной инстанции согласился, но вердикт суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

После того как решение арбитража вступит в силу (если не будет обжаловано), возвращенное под контроль государства предприятие может перейти под управление одной из профильных госкорпораций. Это может быть как «Ростех», так и «Росатом».