Анастасия Степанова, 16 мая 2022, 08:57 — REGNUM Третий крупный актив вернулся на баланс государства после судебных разбирательств с акционерами. Судом фактически признана незаконной приватизация контрольного пакета акций ОАО «Соликамский магниевый завод» — рекордсмена в истории мировой магниевой промышленности. Продукция предприятия используется во многих стратегических отраслях экономики, в том числе в ракето- и самолётостроении, автомобильной промышленности и электронной технике, военной промышленности, то есть тех отраслях, которые на сегодня под крылом госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Среди тех, кто позднее может получить актив в своё управление, фигурирует и другая госкорпорация — «Росатом». Подробнее о том, в чьих руках все эти годы находилось важное для страны предприятие и как оно «ушло» с баланса государства — в материале ИА REGNUM.
Справка
В марте 1936 года Соликамский завод выпустил первый слиток магния. С этой даты предприятие и ведёт свою историю. А уже в 1939 году завод начал выпуск магниевых сплавов для авиации.
В 1983 году там же было создано производство высокочистых соединений ниобия и тантала для оптики и электроники.
В 1992 году государственный завод преобразовали в акционерное общество.
В 1996 году совместно с Almamet GmbH (Германия) было создано ООО «Соликамский завод десульфураторов» — завод по производству магниевых гранул, смесей и порошков для десульфурации чугуна и стали, чем «была создана база для массового внедрения процесса десульфурации на предприятиях черной металлургии России».
В 2017 году в Москве в частной компании на основе соликамского ниобата лития был выращен первый монокристалл для производства высокотехнологичных изделий радиоэлектроники. На сегодня у предприятия три направления — магниевое производство, редкометальное производство и химическое производство.
Как уточняется в отчёте компании за 2020 год, производство магния является отправной точкой всего производственного процесса, а основными продуктами магниевого производства являются магний и магниевые сплавы. Основным видом сырья в редкометальном производстве является лопаритовый концентрат (90% лопарита).
«Магний — серебристо-белый металл, в 1,5 раза легче алюминия. Будучи самым легким из конструкционных металлов, с наивысшим соотношением прочности по отношению к весу, и обладая рядом других физических и химических свойств, магний находит широкое применение в автомобилестроении, авиастроении и электронике; в качестве компонента алюминиевых сплавов; в производстве витаминов, пищевых добавок и ряда других химических соединений; в процессе десульфурации и модификации чугуна и стали; в качестве восстановителя в производстве ряда цветных металлов; для защиты металлов от коррозии; в источниках альтернативных видов энергии и других областях», — отмечено в отчёте компании.
Редкоземельные элементы отделяют друг от друга, полностью или частично, для дальнейшего использования. Например, зона применения церия (Се) — модификатор чугуна, кремни для зажигалок, жаростойкие магниевые и алюминиевые сплавы, лантана (La) — катализаторы крекинга нефти, оптика и оптоволокно, модификаторы чугуна и компонент низколегированных сталей, празеодима (Pr) — электронная керамика, стекло и эмали, магниты, неодима (Nd) — магниты, конденсаторы и другие компоненты электроники, энергосберегающие лампы, лазеры, самария (Sm) — атомная промышленность, европия (Eu) — ЖК-дисплеи, энергосберегающие лампы, абсорберы нейтронов, гадолиния (Gd) — медицинские приборы, микроволновые печи, сверхпроводники, холодильные установки и так далее. Прочие редкоземельные элементы также используют в медицине, атомной, химической промышленности, металлургии. Более того, «заменители РЗЭ существуют, но, как правило, они менее эффективны».
На СМЗ приходится также более 4% губчатого титана в России. Он применяется для производства деталей и проката для аэрокосмической отрасли, химического и энергетического машиностроения, военной техники, судостроения, медицины, спортинвентаря.
Соликамский завод, помимо поставок на внутренний рынок, реализовывал продукцию и за пределы России — в Европу, Азию, Америку и страны ЕАЭС.
По итогам 2020 года выручка от продаж на внутреннем рынке снизилась на 23,4% — с 5,522 млрд рублей до 4,229 млрд рублей, а доля продаж на рынке России в общей выручке упала с 68,4% до 53,1%, но при этом экспортная выручка, включая поставки в страны ЕАЭС, выросла с 2,55 млрд рублей до 3,73 млрд рублей в 2020 году (на 46%), а доля экспорта в общей выручке увеличилась — с 31,6% до 46,9%.
Завод в разные годы был поставщиком продукции по госконтрактам. Среди заказчиков — «Каменск-Уральский литейный завод», «Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», «Вятское машиностроительное предприятие «Авитек», «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева» (актив госкорпорации «Ростех», основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов), «Научно-исследовательский институт «Гириконд», Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук и другие.
На конец 2020 года у ОАО в активе были доли в «дочерних» компаниях — ООО «Соликамский завод десульфураторов», АО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт титана и магния», ООО «Март» (производство гашеной, негашеной и гидравлической извести). Был подконтролен ОАО (точнее связанному с акционерами юрлицу) и Ловозерский горно-обогатительный комбинат из Мурманской области — поставщик сырья для соликамского завода.
Об акционерах, конфликте и офшорах
По итогам 2020 года основными акционерами ОАО «Соликамский магниевый завод» являлись четыре физлица: Тимур Старостин — 25%, Игорь Пестриков — 25%, Пётр Кондрашев (фигурант рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2020») — 24%, Сергей Кирпичёв — 15,45%. Ещё 10,54% приходилось на прочих акционеров, владевших небольшими пакетами. В 2020 году среди владельцев небольшой доли называли и брата бывшего вице-премьера правительства России Аркадия Дворковича — Михаила.
Осенью 2019 года вокруг предприятия разгорелся скандал. ФАС России через суд потребовала признать недействительными сделки по продаже крупных пакетов акций СМЗ. Среди ответчиков, кроме физических лиц, фигурировали и четыре компании с пропиской на Кипре — «Слонтекко Инвестментс Лимитед» (SLONTECCO INVESTMENTS LIMITED), «Войеско Холдингс Лимитед» (VOJIESKO HOLDINGS LIMITED), «Фуллсёркл Фасилитис Менеджмент (Кипр) ЛТД» (FULLCIRCLE FACILITIES MANAGEMENT (СYPRUS) LTD) и «Пренстон Энтерпрайзес Лимитед» (PRENSTON ENTERPRISES LIMITED).
Выяснилось, что еще в 2014 году большой пакет акций (почти 60%) отошёл в залог одной из этих компаний, а в 2016 году у других офшоров приобрели пакеты акций упомянутые физлица.
Дело было громким.
Истец указывал, что был нарушен закон о порядке иностранных инвестиций в компании, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Группа, куда входят иностранные фирмы, по мнению ФАС, получила контроль на СМЗ, минуя установленный порядок согласования с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
В октябре 2020 года иск удовлетворили лишь частично — были признаны недействительными четыре сделки купли-продажи акций, а трёх акционеров лишили права голоса на общих собраниях.
В 2021 году в суде также нашел отражение и внутрикорпоративный конфликт — один из акционеров потребовал у суда обратить взыскание на заложенный пакет акций другого акционера. Тут подоспел и иск Генпрокуратуры России об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения,.
Деприватизация
До акций Соликамского завода по схожей схеме на баланс государства вернули акции единственного производителя природного сульфата натрия в России — «Кучуксульфата» и «Башкирской содовой компании» (БСК). По последнему активу права собственности уже переоформлены, по «Кучуксульфату» ответчики обжалуют вердикт.
В середине мая 2022 года суд удовлетворил и иск по СМЗ. В целом у четырёх акционеров (Кирпичева, Пестрикова, Старостина и Кондрашева) было изъято 89,4% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Собственниками активов они стали по сделкам в 2015–2016 годах. Это те сделки, что оспаривала ФАС.
Примечательно: как и в одном схожем деле, ответчики (Пестриков и Кондрашев) пытались отбить иск надзорной инстанции, ссылаясь на пропуск срока исковой давности. Этот довод суд отринул.
Всё же, как такое предприятие покинуло баланс государства?
В ноябре 1991 года на конференции трудового коллектива завода было принято решение о подаче заявки на приватизацию Соликамского магниевого завода (находился в федеральной собственности) в акционерное общество открытого типа. В октябре 1992 года, рассмотрев эту заявку, комитет по управлению имуществом Пермской области принял решение о приватизации данного предприятия. Тот же комитет в ноябре 1992 года принимает решение на базе госпредприятия учредить акционерное общество открытого типа. Администрация города по заявлению комитета издает постановление о регистрации.
В декабре 1992 года между работниками предприятия распределили 51% акций, а оставшиеся акции передали в Фонд имущества Пермской области.
По результатам чекового аукциона, проведенного упомянутым фондом в феврале 1993 года, 28,11% акций было продано. В мае 1993 года Фондом имущества Пермской области отчужден пакет акций в пользу АО «Соликамский магниевый завод».
Из материалов дела следует, что в июле 1994 года СМЗ передал фонду пакет обыкновенных акций общества на сумму 1,480 млн рублей в обмен на акции АО «Ритм». В ноябре 1994 года фонд утвердил протокол о результатах проведения закрытой подписки на акции фонда акционирования, по которой работникам завода продано 5% акций. Также в июле 1996 года около 15% фондом продано иностранному инвестору («Минмет Файненсинг Компани») по итогам инвестиционного конкурса.
«Таким образом, в период 1992–1996 годов произведено отчуждение акций акционерного общества «Соликамский магниевый завод», преобразованного из государственного предприятия», — указывала Генпрокуратура, которая посчитала, что «государственное имущество выбыло из собственности Российской Федерации помимо ее воли с нарушением действующего в период приватизации законодательства».
Истец считал, что региональные власти не обладали полномочиями на приватизацию.
Суд с доводами надзорной инстанции согласился, но вердикт суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
После того как решение арбитража вступит в силу (если не будет обжаловано), возвращенное под контроль государства предприятие может перейти под управление одной из профильных госкорпораций. Это может быть как «Ростех», так и «Росатом».