Омск, 16 мая, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, неблагоприятные погодные условия ожидаются 16 и 17 мая.

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Днём 16 мая в Омске местами пройдёт кратковременный дождь. Также ожидается гроза. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 18 м/с.

Такая же погода сохранится 17 мая. Возможно усиление ветра до 21 м/с.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области синоптики продлили на 16 мая предупреждение о непогоде.

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