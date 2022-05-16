Красноармейский район, Приморский край, , 05:08 — REGNUM В Приморье шесть местных жителей пойдут под суд за махинации с материнским капиталом — обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Семейный капитал Propfr.ru

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Фигурантов обвиняют в мошенничестве при получении выплат в крупном размере. В период с января 2018 года по июль 2019 года обвиняемые заключали с женщинами фиктивные договоры займа на приобретение жилья с использованием средств материнского капитала. Участником сделок выступал аффилированный кредитный потребительский кооператив, а предметом покупки являлись несуществующие или разрушенные дома и квартиры в Красноармейском муниципальном районе.

В результате преступной деятельности группы женщины лишились более 10 млн рублей.

В ходе следствия на имущество одного из обвиняемых стоимостью более 1 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Калуге была получена информация о незаконном завладении материнским капиталом.