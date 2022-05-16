Москва, 16 мая, 2022, 05:00 — ИА Регнум. Российское подразделение бренда спортивных товаров Reebok перешло к турецкому холдингу FLO Retailing. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

ReebokUSA Reebok

Как пишет издание, эксперты оценивают стоимость более 100 магазинов бренда примерно в 1,5 млрд руб., но не исключают, что сумма сделки оказалась в три раза меньше. Новый владелец намерен сменить названия магазинов, однако наименование бренда останется прежним.

Напомним, Reebok приостановил работу в России после введения США, ЕС и их союзниками экономических санкций против Москвы.