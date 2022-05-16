Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Американские власти боролись с высокой стоимостью бензина в США, однако столкнулись с «энергетическим кошмаром» на фоне роста цен на газ внутри страны. Об этом 15 мая сообщило издание Politico.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

В публикации отмечается, что стоимость голубого топлива выросла до самого высокого уровня за более чем десятилетие, что вызвало рост расходов в различных секторах экономики и угрожает дальнейшим раскручиванием инфляции. В статье подчеркивается, что газ подорожал в два раза из-за сезонного падения цен и диспропорции потребления в разных штатах, а также на фоне превращения США в главного мирового газового поставщика.

В Politico подчеркивают, что Белый дом видит в поставках газа полезный «геополитический инструмент». Вместе с тем в такой ситуации потребителям в США приходится соперничать за голубое топливо с иностранными покупателями.

Авторы публикации указывают на то, что власти страны не могут повлиять на стоимость газа так, как это получалось у них в рамках борьбы с подорожанием бензина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта глава Белого дома Джо Байден заявил, что ЕС будет обеспечен достаточными объемами природного газа. 11 мая вице-президент США Камала Харрис в беседе с болгарским премьер-министром Кириллом Петковым пообещала Болгарии «выгодные» поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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