Хабаровск, , 04:41 — REGNUM В Хабаровске была проведена эвакуация учащихся и педагогов всех городских школ из-за сообщений о минировании, передаёт портал городской администрации. Эвакуацию также пришлось проводить в детских садах.

Телефонный терроризм FailedImitator

Это уже третий случай ложного минирования хабаровских школ за последние несколько дней. «Школьную программу приходится корректировать. Все материалы будем дополнительно доводить. Наверстывать упущенное будем всеми возможными способами», — заявили в городском управлении образования.

Помимо Хабаровска, сообщения о минировании всех школ города поступают из Петропавловска-Камчатского.