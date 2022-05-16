Хабаровск, 16 мая 2022, 04:41 — REGNUM В Хабаровске была проведена эвакуация учащихся и педагогов всех городских школ из-за сообщений о минировании, передаёт портал городской администрации. Эвакуацию также пришлось проводить в детских садах.
Это уже третий случай ложного минирования хабаровских школ за последние несколько дней. «Школьную программу приходится корректировать. Все материалы будем дополнительно доводить. Наверстывать упущенное будем всеми возможными способами», — заявили в городском управлении образования.
Помимо Хабаровска, сообщения о минировании всех школ города поступают из Петропавловска-Камчатского.